Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında görüştü. Görüşmede, Devlet Başkanı seviyesinde gerçekleştirilmesi öngörülen ziyaretler için yürütülen çalışmalar ele alındı.

Rusya-Ukrayna savaşının çözümünde diyaloğun önceliklendirilmesi ve savaşın müzakere yoluyla sona erdirilmesi konusunda görüş beyan edildi. Bu amaca yönelik olarak Türkiye ve ABD’nin son dönemde yürüttüğü diplomatik temasların önemine değinildi. Tarafların doğrudan görüşmeler yapmasını sağlamak için çaba sarf etmeye devam edileceği belirtildi.

Filistin’deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Gazze’deki insani durumun iyileştirilmesi için adım atılmasının elzem olduğunu, bu konuda ortak çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, İran’ın nükleer programı hakkında ABD ile İran arasında yürütülen müzakere sürecinin ele alındı. Suriye’deki durum görüşüldü. Güney Asya’da gerilim azaltılmasının ve istikrarın sağlanmasının önemine değinildi. ABD Başkanı Trump’ın Körfez ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret değerlendirildi.

Fidan, Rus heyetiyle de görüşecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bir görüşme yapacak.