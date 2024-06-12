Bakan Fidan, Brezilyalı mevkidaşı Vieira ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini belirterek Brezilya'nın da Türkiye gibi savaşa bir tavır sergilediğini bildirdi.

Mayıs ayında Prag'da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılarak Ukrayna ve Filsitin'de acil barış ve ateşkes vurgusu yapan öncü ülkelerden birinin Türkiye olduğu aktarıldı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Vieira ise Bakan Fidan ile bölgesel sorunların ele alındığını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştiğini kaydetti.

Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti

Bakan Fidan Rusya'ya iki ayaklı bir ziyaret gerçekleştirdiğini aktardı. Filistin konusu hakkında Rusya'nın da Türkiye ile aynı fikirlere sahip olduğunu belirtti.

Fidan, "Son günlerde ortaya çıkan tavırlarda olumlu rol oynadığını görmekten memnun olduğumu ifade etmek istiyorum. Rusya’ya gittik, Rusya’da iki ayaklı ziyaret gerçekleştirdim. Moskova ile ikili temaslarımda Putin, Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelme imkanım oldu. İlkili ilişkileri ve bölgesel ilişkileri masaya yatırdık. Ukrayna’da devam eden savaş, neler yapılabilir, Suriye meselesi başlıca konular arasındaydı" diye konuştu.

Enerji, ticaret, güvenlik ve ulaştırma konularının da ele alındığını aktaran Bakan Fidan, Filistin ve Güney Kafkasya konularının da derinlemesine incelendiğini aktardı.

Bakan Fidan ayrıca, "Ukrayna konusunda Türkiye’nin yaklaşımlarına sıcak baktıklarını duymaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Brics gündemi

Bakan Fidan Türkiye'nin BRICS'e olası katılımı ile ilgili "BRICS gündemini anlamakve üyelerin görüşlerini dinlemek adına oldukça faydalı oldu. BRICS’in küresel ekonomik sitemde kimlik ve siyaset çeşitliliğini artıran bir örgüt olduğunu gördük. Mevcut sistemin çeşitlenmesi açısından önemli bir işlev üstlenmekte" diye konuştu.

Bakan Fidan Brezilyalı mevkidaşını ağırlaması hakkında ise, "Bugün Brezilyalı mevkidaşımı Ankara’da ağırlıyorum. Yarın Üsküp’e gideceğiz. Güney Doğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Zirvesine katılıp ertesi gün İtalya’da G7 toplantısında sayın Cumhurbaşkanına refakat edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Fidan burada uluslararası meselelerin tartışılacağını ve Filistin'in sorunlarının gündeme gelmeye devam edeceğini aktardı.

Bakan Fidan ayrıca arefe günü ve Kurban Bayramı'nın ilk gününde de Ukrayna Barış Zirvesi'nde Türkiye'yi temsilen hazır bulunacağını belirtti.