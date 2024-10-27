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Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geldi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başkentte görüştü.

Bakanlık açıklama yaptı

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Tatar'ın Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

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