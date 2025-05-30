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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

Haber Merkezi
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Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova temaslarının ardından Ukrayna'ya 2 günlük ziyarette bulunuyor. Bakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. 

Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da olacak

Kremlin, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantının ikinci ayağı için 2 Haziran'da hazır olacaklarını duyurdu.

Ukrayna heyetiyle İstanbul'da görüşmeye hazır olduklarını bildiren Kremlin, "En üst düzey görüşmeler ancak heyetlerarası görüşmelerden sonuç alındıktan sonra olur" açıklamasını yaptı.

Ateşkes şartlarının İstanbul'da görüşüleceğini bildiren Kremlin, "Memorandumun hem Rusya hem de Ukrayna versiyonları İstanbul'da masaya yatırılacak ancak ayrıntıları kamuoyuyla paylaşılmayacak" dedi.

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