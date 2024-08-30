Bakan Fidan'dan, Rusya-Ukrayna savaşı için kritik uyarı! Nükleere dönebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Slovenya’nın başkenti Lübliyana’ya geldi.

Bakan Fidan ziyareti kapsamında Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile görüştü. İkili daha sonra kameraların karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, Slovenya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Tanja Fajon ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "İsrail, Gazze’de uygulanan sistematik vahşeti Batı Şeria’ya da taşımış durumda. İsrail savaşı farklı cephelerde yayma peşinde. Netanyahu hükümeti ateşle oynamaya devam ediyor” dedi. Ayrıca Fidan, “Gazze’de soykırım devam ediyor. İsrail Gazze'deki insanları sistematik bir şekilde aç ve susuz bırakıyor. Hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri dahi bombalayan İsrail tüm insani değerleri ayaklar altına alıyor” açıklaması yaptı.

Nükleer savaş riski

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının 3 yıldır devam ettiğini belirterek savaşın nükleer savaşa dönüşme riskinin mevcut olduğunu açıkladı. Ayrıca Bakan Fidan, “(Rusya- Ukrayna) Savaşın maliyeti yüksek. İlerisi için getirdiği riskleri tahmin etmek mümkün olmuyor. Büyük bedeller ödenmiş bu savaşın durdurulmasını talep etmek kadar insani, bir şey olamaz. Bunun için görüşmeleri başlatmak gerekiyor. Bu savaşın daha fazla bölgemize zarar vermesini engellemek görüşmeler elzemdir” dedi. Ayrıca Fidan, “Türkiye gibi birkaç ülke ekonomik siyasi tavırlarını koyuyor. Daha büyük bir baskı mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor. Nasıl ki Ukrayna topraklarının işgal edilmesine karşıysak. Filistin topraklarının İsrail tarafından işgal edilmesine karşıyız” açıklaması yaptı.