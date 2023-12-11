Bakan Güler'den Almanya'ya: Böyle müttefiklik olmaz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve İsveç'in NATO üyelik süreci başta olmak üzere gündeme ilişkin birçok soruyu NTV canlı yayınında yanıtladı.

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmaları değerlendiren Bakan Güler, "Sivillere hastanelere okullara camilere dönük saldırıları kabul etmemiz mümkün değil. İsrail'in Gazze'ye dönük saldırıları artık bir vahşete dönüştü. Dünya kamuoyundan yükselen tepkilerden İsrail de etkileniyor. İsrail'e iç kamuoyundan da ciddi tepkiler geliyor. İnsani yardım konusunda maalesef dünya sınıfta kaldı. Bugüne kadar 12 uçakla 223 ton yardım malzemesi gönderdik. Ayrıca 2 sivil gemiyle de 262 ton yardım bölgeye ulaştırıldı. İki sahra hastanesinin kurulması için yer belirleme çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Teröristlere helikopter kullanmayı öğreten dost ülkeler var

Terörle mücadele konusunda Batı ülkelerine tepki gösteren Yaşar Güler, "Bazı dost ülkeler teröristlere her türlü desteği veriyor. Terör örgütüne helikopter kullanmayı bile öğretiyorlar. Terör örgütünü kendi topraklarımızdan halkımızdan sınırlarımızdan uzak tutma mecburiyetimiz var. Terör örgütü üyeleri artık sadece mağaralarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor" diye konuştu.

"Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütünün mağaralarda sığınaklarda nasıl bir tahkimatı söz konusuydu, şu anda durum nedir acaba?" sorusunu yanıtlayan Güler, şöyle konuştu:

"Terör örgütünün 'Kale' olarak nitelediği her bir mağara onlar için mezara dönüşmüş durumda. Bazı müttefiklerimiz terör örgütüne ısrarla destek vermeye devam ediyor. Bu kabul edilemez... Özellikle son 2 ayda Irak'ın kuzeyindeki örgüt üyeleri arasında teslim olanların sayısı artıyor. Bu yıl içinde 119 terörist teslim oldu bu sayının artacağına inanıyorum."

Eurofighter bizim için iyi bir alternatif

ABD'nin F-16 uçaklarının modernizasyonuna yanaşmaması nedeniyle, İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya konsorsiyumuyla üretilen Eurofighter savaş uçaklarından 40 adet tedarik edileceği hatırlatılan Bakan Yaşar Güler, Almanya'nın alıma onay vermemesini eleştirdi. F-16 uçaklarının en iyi alternatifinin Eurofighter savaş uçakları olduğunu aktaran Güler şunları söyledi:

"Eurofighter bizim için iyi bir alternatif bu nedenle almak istiyoruz. NATO üyesiyiz ama bir başka NATO üyesi bu uçakları almamıza karşı çıkıyor. Bir müttefikin "Ben size uçak vermiyorum" demesinin açıklaması olamaz. Diğer müttefiklerimizin Almanya'yı belli bir noktaya getirebileceklerine inanıyoruz. 27 Aralık'ta KAAN'ın uçuşunu hep birlikte izleyeceğiz."