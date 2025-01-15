  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Işıkhan'dan İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: Taleplerini dinledik
Takip Et

Bakan Işıkhan'dan İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: Taleplerini dinledik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyetle görüşmesi hakkında açıklama yaptı. Işıkhan "Sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik” dedi.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Işıkhan'dan İmamoğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama: Taleplerini dinledik
Takip Et

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem imamoğlu ile yaptığı görüşmeye ilşkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Görüşmenin fotoğrafının da yayınlandığı paylaşımda Bakan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum."

İmamoğlu ve Bakan Işıkhan görüşmesi: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacakİmamoğlu ve Bakan Işıkhan görüşmesi: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacakGündem

 

Özgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama: Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildirÖzgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama: Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildirGündem

 

Gündem
Özgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama: Ateşkes önemlidir ancak yeterli değildir
Özgür Özel'den Gazze'de ateşkes sağlanmasına ilişkin açıklama
RTÜK, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına ilişkin inceleme başlattı
RTÜK, 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına ilişkin inceleme başlattı
İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e yükseldi!
İstanbul Valiliği açıkladı: Sahte içkiden 23 kişi hayatını kaybetti
Bakan Fidan: Suriye'ye DEAŞ konusunda operasyonel destek sağlamayı teklif ettik
Fidan: Suriye'ye DEAŞ konusunda operasyonel destek sağlamayı teklif ettik
Narin cinayeti davası: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz edildi
Narin cinayeti davası: Anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz edildi
İmamoğlu ve Bakan Işıkhan görüşmesi: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak
İmamoğlu ve Işıkhan görüşmesi: SGK borçlarında uzlaşı için masa kurulacak