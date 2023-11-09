Bakan Koca, İsrailli Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: 'En yakın sürede' diyerek duyurdu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Bakan Koca, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunum yapıyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Dün akşam saatlerinde İsrail Sağlık Bakanı ile görüştüm. Sağlık Bakanı ve bir hekim olarak şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu açıkça ifade ettim.

* Mevcut kısıtlara rağmen ülkemizde üretilen ilaçlar ABD ve Avrupa Birliği dâhil olmak üzere 185 ülkeye ihraç edilmektedir. Yaklaşık 2 milyar avro’luk ilaç ihracatımız var.

* Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ekim 2023 itibarıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün ölçütlere uygunluğunu onayladığı Ulusal İlaç Otoriteleri arasındaki yerini aldı. Bu gelişme ile ülkemizde üretilen aşıların, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı ürün listelerine girebilmesinin önü açılmıştır.

* (Gazze'de) Tedavisi yarım kalan kanser hastası çocuklardan başlayarak hastaların sevk sürecinin güven içinde gerçekleşmesi konusundaki beklentimizi ve üzerlerine düşen sorumluluğu ifade ettim. Bu konuda bizimle mutabık kalarak olumlu görüş ifade ettiler. En yakın sürede kanser hastası çocukları Türkiye’ye getirmeye başlayacağız.