Bakan Koca'dan 'X hastalığı' hakkında açıklama: İleride bir gün salgın yaşanacak olursa...

Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Davos'ta katıldığı oturumda yaptığı, X Hastalığı’na ilişkin açıklaması gündem oldu.

Ghebreyesus, gizemli bir hastalık olarak tanımladığı "X hastalığı" ile ilgili konuşurken, dünyanın bu hastalığın salgın haline gelebileceğinin sinyalini vererek hazırlıklı olunmasını istedi.

"Gerçek hayatta karşılığı yok"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan X hastalığına ilişkin açıklama geldi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Farzımuhal Hastalık. DSÖ’nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun. Ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan 'X Hastalığı' mesajı

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "X Hastalığı" diye bir şey olmadığına dikkat çekerek şunları yazmıştı:

* Dünya Sağlık Örgütü gelişebileceği öngörülen yeni bir pandemi ile ilgili senaryolar hazırlayıp önlem planları yapılırken hastalığı bilinmeyen, yani “X” olarak tanımlamış. Eskiden bu senaryoları grip üzerinden hazırlardık. Senaryolar hazırlayıp tatbikatlar yapardık.

* 2002 yılından itibaren coronavirus pandemileri görülmeye başlayınca, 2018’den beri bu amaçla X kullanılıyor. Bulaştırıcılık katsayısı olarak da maksimum değer olan 0,25 alınıyor.

* Siz telaşlanmayın. Bu aşamada yapılması gereken işler devlet tarafından yürütülebilecek işler. Siz sadece devlete arada yeni bir pandemiye, depreme, sele hazırlıklı mıyız diye sorun.

Disease (X) hastalığı nedir?

Disease (X), bir salgına veya birden fazla ülkeye veya kıtaya yayılması halinde yeni bir pandemi krizine neden olabilecek, DSÖ tarafından benimsenen varsayımsal bir terim. Disease (X) hastalığı terimi Covid-19'dan önce ortaya çıkmış ve DSÖ tarafından 2018 yılında yayımlanan öncelikli hastalıklar listesinde yer almıştı. DSÖ, 2022 tarihinde ise "Disease (Hastalık) X"i şu sözlerle tanımladı: "Hastalık X, ciddi bir uluslararası salgına neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni belirtmek için kullanılır."