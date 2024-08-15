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Bakan Memişoğlu açıkladı: Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yeni dönemde aile hekimliğini ön plana çıkaracağız. 27 bin aile hekimi 'sağlık danışmanı' olarak çalışacak. Aile sağlığı merkezlerimiz ile hastaneleri entegre edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
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Bakan Memişoğlu açıkladı: Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yeni dönemde aile hekimliğini ön plana çıkaracaklarını ve 27 bin aile hekiminin birer "sağlık danışmanı" olarak çalışacağını söyledi.

Memişoğlu, "Aile Sağlığı Merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını (hastaneleri) entegre edeceğiz" dedi.

Medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, Bakanlığın yol haritası hakkında şu bilgileri verdi:

Aile hekimliğine başvuru özendirilecek

"Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken, vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.

Ana politika doğrultusu

Bakanlık görevine başladığımda ilk gittiğim yer Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkeziydi, ikincisi eczaneydi. Güçlendirme sadece Bakan olarak benim veya Bakanlık olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu toplumsal politika hâline getireceğiz, Bakanlığımızın ana politikası yapacağız. Sağlık sisteminin hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha da iyi noktaya gelmesi amacıyla çalışacağız. İnsanlar kendi sağlığını korumak için yardımcı olmuyorsa kamu otoritesi ne yaparsa yapsın başarılı olamaz, çünkü toplumun buna inanması ve inandırılması gerekir.

"Kötü algı oluşturmak yanlış"

Şehir hastanelerine 'sağlığın fiziksel şaheserleri' diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye'nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye'nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.

"İlaç konusunda sorun yok"

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç temini konusunda sorun bulunmuyor."

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