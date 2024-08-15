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Kulis | CHP Lideri Özel'den parti teşkilatına talimat: Seçime hazır olun...

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında parti örgütü yöneticilerine “Her an seçime hazır olun” talimatı verdiği ileri sürüldü.

Haber Merkezi
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Kulis | CHP Lideri Özel'den parti teşkilatına talimat: Seçime hazır olun...
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31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti olarak çıkan CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel sık sık "Geçim yoksa seçim var" sözüyle erken seçimi gündeme getiriyor. Özel, anketlerde birinci parti çıktıklarını da vurguluyor.

Özgür Özel’in, il başkanları toplantısında parti örgütü yöneticilerine “Her an seçime hazır olun” talimatı verdiği belirtildi. Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre toplantıda il başkanlarına, Eylül ayından sonra “daha aktif bir dönem” yaşanacağı aktarılarak, bu konuda da hazırlıklarını yapmaları istendi.

"Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz"

Özel’in talimatı doğrultusunda sahaya inen örgütler, “yarın seçim olacakmış” gibi çalışmalara başladı. İlçe ilçe, mahalle mahalle gezdiklerini belirten il başkanları, “Sahadayız. Yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Her şeye hazırız” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li kurmaylar da seçimin zamanında olmayacağını, sandığın 2028’den önce gündeme geleceğini düşündüklerini belirterek, “2025 sonbaharı ya da en geç 2026’nın ilkbaharında seçim olacağını” savunuyor.

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