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Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak

Bayram tatili nedeniyle Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerinin aksamaması için hastaneler ve acil sağlık hizmetlerinde ekipleri seferber etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı açıklamada, "Her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız" dedi.

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Bakan Memişoğlu: Bayramda 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personeli görev yapacak
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin görev yapacağını bildirdi.

Bayramda 11 bin 400 sağlık personeli görev yapacak

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca acil sağlık hizmetlerimizin devamlılığını sağlamak amacıyla ülkemizin dört bir yanındayız. Bu kapsamda her gün, 3 bin 366 ambulansımız, 11 bin 400 Acil Sağlık Hizmetleri personelimiz, 204 UMKE aracımız, 1020 UMKE personelimizle sahada görev başında olacağız. Sağlık ailemizin her bir ferdine özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız."

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