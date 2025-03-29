Tatilciler yola çıktı! Tekirdağ-İstanbul kara yolunda bayram yoğunluğu yaşanıyor
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından tatilciler yola düştü. Pek çok ana arterde yoğunluk yaşanıyor. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı.
Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Beyazköy, Yeniçiftlik, Yenice ve Üniversite kavşağı mevkilerinde yoğunluk oluşturdu.
Ekipler trafik için sahada
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri trafikte aksaklık yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Aşırı hız uyarıları yapılıyor
Ekipler, sürücüleri aşırı hız, yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları konusunda uyarıyor.