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Bakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığından, "Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarına yanıt geldi.

Haber Merkezi
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Bakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Bakan Mehmet Şimşek'in geceliği 5 bin dolar olan villada kalacağı" iddialarının "tamamen asılsız ve bir algı operasyonu" olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Sözcü gazetesinde yer alan söz konusu iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"İddia tamamen asılsızdır ve bir algı operasyonudur" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ın dile getirdiği iddianın, "doğruluğunun araştırılmadan" kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dolayısıyla, Sayın Bakanımızın etkinliğe son gün katılacağı iddiası tamamen asılsız olup böyle bir katılım kesinlikle söz konusu değildir. Ayrıca Sayın Bakanımız, prensip olarak kurum çalıştaylarında asla konaklamamaktadır. Bu çerçevede Sayın Bakanımız, haberde belirtilenin aksine o tarihlerde G-20 toplantıları için Brezilya’da olacaktır. Tarafımızdan doğruluğu teyit edilmeden ve yalnızca algı yaratmak amacıyla yapılan bu tarz haberciliği kınıyoruz."

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