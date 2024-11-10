  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılabilir
Takip Et

Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılabilir

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım'da Anıtkabir'de düzenlenecek program çerçevesinde, ihtiyaç duyulması halinde kentteki bazı yolların araç trafiğine kapatılabileceğini duyurdu. İşte o yollar...

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sürücüler dikkat! Ankara'da bu yollar trafiğe kapatılabilir
Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü dolayısıyla, 10 Kasım'da Anıtkabir'de gerçekleştirilecek program nedeniyle şehirdeki bazı yollar ihtiyaç duyulması durumunda trafiğe kapatılabilecek.

Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıl dönümü münasebetiyle 10 Kasım 2024 tarihinde Anıtkabir'de düzenlenecek programla ilgili olarak ihtiyaç olması halinde 09.11.2024 günü saat 21.00'den itibaren; GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi'nin Celal Bayar Bulvarı'na bağlantı sağlayan yan varyantları ile Celal Bayar Bulvarı'nın Kazım Karabekir Caddesi'ne bağlantı sağlayan yan varyantları, Kazım Karabekir Caddesi'nin Anadolu Meydanı ile Celal Bayar Bulvarı arasında kalan bölümü ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü; ayrıca 10.11.2024 tarihinde, ilimiz Etimesgut ilçesi Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi çevresinde düzenlenecek olan ‘10 Kasım Ata'yı Anma Koşusu' etkinliği ile ilgili olarak saat 06.00'dan etkinlik sona erene kadar; Selçuklular Caddesi, 1419. Cadde, Osmanbey Caddesi, 2663. Sokak, 1408. Sokak ve Şehit Mehmet Çavuş Caddesi ile buralara bağlanan yolların tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacaktır."

Konut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritasıKonut yatırımında en avantajlı ilçe hangisi? İşte İstanbul’un yatırım haritasıGündem
Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine zam ya da indirim var mı? İşte 10 Kasım 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Karla karışık yağmur, sis ve rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Karla karışık yağmur, sis ve rüzgar... Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem
İstanbul'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi hayatını kaybettiİstanbul'da feci kaza: Yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi hayatını kaybettiGündem

 

Gündem
TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz
TFF'den Atatürk'ü anma mesajı: İzinde yürümeye devam edeceğiz
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
Meteoroloji'den Doğu Akdeniz'e fırtına uyarısı
Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
Taksim metro istasyonunda intihar girişimi
İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
İstanbul E-5’te saat 09.05’te Ata’ya saygı
Bakan Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak? Bakanlıktan açıklama geldi
Şimşek, geceliği 5 bin dolar olan villada mı kalacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'de