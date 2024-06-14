Tekin'den mezuniyet törenindeki kıyafet gerginliği hakkında açıklama: Gerekli işlemleri yapacağız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.

Bakan Tekin, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kız öğrencilerin kıyafetlerinin 'uygunsuz' olduğu gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmaması hakkında açıklama yaptı.

Arzu edilmeyen bir olay yaşandığını ve ihmali olanlarla ilgili gerekli işlemleri yapacaklarını söyleyen Tekin, "Millet cımbızla çekiyor. Olayın başlangıç noktasında okul müdürü öğrenci arkadaşlardan mezuniyet töreninin yapılacağı alanın büyüklüğü kadar kontenjan veriyor. Her öğrenciye 4 kontenjan veriliyor ve kimle geleceği soruluyor. Başlangıç aşamasında listede ismi yazmayan öğrenci arkadaşlarımız listedeki sayının 2 katı kadar misafirle gelmek isteyince okul müdürü müdahale ediyor. Önce listedeki isimleri alalım, yer kalırsa sizi de alırız diyor. Tartışma böyle başlıyor ve ondan sonra arzu etmediğimiz boyuta ulaşıyor. Bu olay duyulur duyulmaz ilçe milli eğitim müdürümüz 7-8 dakika içinde olay yerine intikal ediyor ve sorunu çözüyor. Çocuklarımızın mezuniyet törenine katılması sağlanıyor. Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olay. Biz zaten bakanlık olarak ihmali ve yanlışı olanlarla ilgili gerekli işlemleri, incelemeleri yapacağız. Beni üzen şey yeterince olayın araştırılmadan öğretmen ve idareci arkadaşlarımızın linç edilmesi." dedi.

Bakan Tekin, sınıf tekrarıyla ilgili şunları söyledi: "Sınıf tekrarıyla ilgili okullarımızdaki işlemler henüz tamamlanmadı. Bayram sonrası net rakamları göreceğiz. Genel olarak çok marjinal bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Sınıf tekrarını niye yaptık? Öğretmen arkadaşlarımızın bizlerden eğitim öğretim sürecinin daha ciddi şekilde yürümesi, öğretmenlerin emeklerinin daha sağlıklı şekilde alınabilmesi, öğretmenlerin itibarının korunması için attığımız adımlardı. Öğrenciler açısından da öğrenci başarısı için aldığımız tedbirlerdi. 9. sınıflar açısından yönetilemeyecek bir durum yok. Çok ciddi sayıda sınıf tekrarı olacağı için 9. sınıf kayıtlarında sıkıntı yaşanacağı iddiası doğru değil. Bunun hesabını yapıyoruz. Net rakamları bayramdan sonra göreceğiz."

Bakan Tekin, "Devamsızlıkla ilgili herhangi bir af ya da benzeri düzenleme yapmayı düşünmüyoruz." dedi.

Tekin, özel okullardaki öğretmen maaşları hakkında, "Yasal düzenlemeyi ben şahsen doğru bulmuyorum ama bunun ikili görüşmeler üzerinden yürüyeceğine inanıyorum." açıklaması yaptı.