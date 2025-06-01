Bakan Tekin'den net cevap: Okullar erken tatil olacak mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Van'daki programları kapsamında 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından Erciş'te depremzedelere destek olmak amacıyla Bakanlığınca açılan ve 150 personelin çalıştığı Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezini (MEBİM) ziyaret etti.

Merkezdeki çalışmalarla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı Basın Müşaviri Yılmaz Güney'den bilgi alan Tekin, daha sonra bilgisayar başına geçerek gelen bir çağrıyı yanıtladı.

"Öğrenciler 180 iş günü okula gelmek zorundalar"

Tekin, çağrı merkezini arayan bir kadının okulların tatil edileceği tarihin erkene çekilmesi talebine ilişkin şu yanıtı verdi:

"Mevzuata göre öğrenciler bir yılda 180 iş günü okula gelmek zorunda. Biz şimdi bu tatili yaparsak 180 günü tamamlama ihtimalimiz kalmıyor zaten. Dolayısıyla çocuklarımızın belli dersleri telafi etme imkanları kalmadığı için tatil yapmamız hem hukuken hem de pedagojik olarak mümkün değil. Kaybedecek vaktimiz yok artık."

"Hep beraber okullarımızda olacağız"

Erken tatilin yol açacağı olumsuzluklara da değinen Tekin, şunları aktardı:

"Mesela bu seneki çocuklar 9. sınıfın herhangi bir ünitesini yetiştirememiş oluyor. Önümüzdeki sene bu çocuk 10. sınıfta olacak ve 9. sınıfın ünitesini tamamlamamış olacak. Veyahut 8. sınıfta çocuk mezun olacak. Önümüzdeki yıl başka okulda olacak. O yüzden bu çok doğru bir önerme değil. Açık ve net olarak bir kez daha söyleyelim. Bayramın 4. günü tatilimiz bitecek inşallah. Sonra da hep beraber okullarımızda olacağız."