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Bakan Tunç açıkladı: TUSAŞ soruşturmasında son durum ne?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da TUSAŞ’a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin "Teröristler ve onların irtibatlarıyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bunlar nereden Ankara'ya geldi? Tüm kameralar, deliller toplanarak soruşturma neticeye varacak. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç açıkladı: TUSAŞ soruşturmasında son durum ne?
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşkesi'nde düzenlenen "T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni"ne katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Habertürk'e konuştu. 

Bakan Tunç'un açıklamaları şu şekilde: 

 

"Terörle mücadele kararlılıkla sürecek"

Hem sevinçli hem üzüntülüyüz. Geçen hafta TUSAŞ'ımıza hain saldırı gerçekleşti. 5 şehit verdik. 4 mühendis 1 de şoförümüzü kaybettik. Mekanları cennet olsun. TUSAŞ, savunma sanayinde öncü kuruluşumuz. Ülkemiz son yıllarda savunma sanayinde yüzde 80 yerlilik oranını yakaladı. Bunda TUSAŞ'ın katkısı çok büyük. Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayabilmek için son teknoloji ile uçaklar, mühimmatlar üretilmesi gerekiyor. Buradaki çalışmaları hazmedemeyen maşalar, aynı zamanda teröristler, taşeronlar var. Terörle mücadeledeki kararlılığımızdan taviz vermeden mücadelemize devam edeceğiz. Bugün de bunun göstergesi. TUSAŞ çalışanının ifadesiyle 'Hainlere inat daha çok üreteceğiz' dedi. Ülkemizin yerli milli silahları artacak.

 

"Saldırı ile ilgili deliller toplanıyor"

9 ilde 30 kişiyle ilgili sosyal medya üzerinden terör saldırısı sonrasında paylaşımda bulunanlar, terör propagandasına ilişkin paylaşımlarla ilgili soruşturma var. Aynı zamanda teröristler ve onların irtibatlarıyla ilgili adli soruşturma devam ediyor. Bir başsavcı vekilimiz ve 8 cumhuriyet savcımız Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirildi. Titiz bir çalışma yürütüyorlar. Bunlar nereden Ankara'ya geldi? Tüm kameralar, deliller toplanarak soruşturma neticeye varacak. Terörün her türlüsü ile mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

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