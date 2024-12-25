Balıkesir'deki patlamada 10 kişi gözaltına alındı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'de 11 kişinin hayatını kaybettiği fabrikadaki patlamayla ilgili 10 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Habertürk'ün haberine göre, Bakan Tunç yaptığı açıklamada, "Soruşturma tüm yönleriyle sürüyor" dedi.
Otopsi işlemleri tamamlandı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi işlemlerinini tamamlanması ile birlikte yakınlarına teslim edildi.
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