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Bakan Tunç duyurdu: Manisa’da kadına şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa’nın Akhisar ilçesinde hamile kadına yönelik şiddeti kınadı ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı.Adalet...

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Bakan Tunç duyurdu: Manisa’da kadına şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa’nın Akhisar ilçesinde hamile kadına yönelik şiddeti kınadı ve şüphelinin tutuklandığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında hamile bir kadına yapılan fiziksel şiddeti kınıyor ve lanetliyorum. Şiddet olayının hemen ardından Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, şüpheli Yılmaz A. çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır” ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç kadına şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttiği paylaşımında, “Kadına şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez. Kadına şiddet, açık ve tartışmasız bir şekilde insan hakkı ihlalidir. Kadına karşı şiddet konusunda sıfır tolerans ilkesiyle hareket ediyor, şiddeti amasız, fakatsız kesin bir şekilde reddediyoruz. Çünkü kadına şiddet, insanlığa ihanettir” ifadelerini kullandı.

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