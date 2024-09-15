  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Tunç duyurdu: Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Takip Et

Bakan Tunç duyurdu: Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'daki OBA Makarna fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Tunç duyurdu: Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Takip Et

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da OBA Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Narin cinayetinde önemli gelişme: Jandarmayı cesetten böyle uzaklaştırmışlar!Narin cinayetinde önemli gelişme: Jandarmayı cesetten böyle uzaklaştırmışlar!Gündem
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın yeni sahibi belli olduFenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın yeni sahibi belli olduGündem
Gündem
MHP Kocaeli İl Başkanı dün Bahçeli'yi ziyaret etti, bugün istifasını verdi
Dün Bahçeli'yi ziyaret etti, bugün istifasını verdi
Bursa ile İstanbul arasında bazı BUDO seferleri iptal oldu
Bursa ile İstanbul arasında bazı BUDO seferleri iptal oldu
Antalya'da düğün yolunda korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Antalya'da düğün yolunda korkunç kaza! 3 kişi yaşamını yitirdi
Narin cinayetinde önemli gelişme: Jandarmayı cesetten böyle uzaklaştırmışlar!
Narin cinayetinde önemli gelişme: Jandarmayı cesetten böyle uzaklaştırmışlar!
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın yeni sahibi belli oldu
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı'nın yeni sahibi belli oldu
Sakarya patlama görüntüleri | Sakarya makarna fabrikası kaç kişi öldü?
Sakarya patlama görüntüleri | Sakarya makarna fabrikası kaç kişi öldü?