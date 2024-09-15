Bakan Tunç duyurdu: Sakarya'daki fabrika patlamasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da OBA Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.