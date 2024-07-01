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Bakan Tunç: Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, sosyal medyadaki görüntülerde Türk bayrağına saldırılarda bulunulmasıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Bakan Tunç: Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Bakan Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez." 

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