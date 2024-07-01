Bakan Tunç: Türk bayrağına saldırı görüntüleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç'un X hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

"Sosyal medya platformlarında yayınlanan görüntülerde yer alan Türk Bayrağımıza yönelik saldırılarda bulunulmasıyla ilgili, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 300/1 maddesinde düzenlenen “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak” suçundan resen soruşturma başlatılmıştır. Rengini aziz şehitlerimizin kanından alan, şanlı Türk Bayrağımıza yapılan saygısızlık ve çirkin saldırılar asla kabul edilemez."