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Bakan Tunç'tan Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek

AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sağlık sorunları yaşayan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliye talebiyle ilgili "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

Haber Merkezi
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Bakan Tunç'tan Murat Çalık açıklaması: Tahliye talebi değerlendirilecek
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Bakan Tunç, AK Parti'nin TBMM'deki grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

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