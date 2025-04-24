Bakan Uraloğlu'ndan telefon hattı sorunu ile ilgili açıklama: Depremde 15 dakikalık bölümde aksama oldu

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem sonrasında yaşanan telefon hatlarındaki soruna ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Deprem anında telefon hatlarındaki aksama yaşandı" dedi.

Bakan Uraloğlu gazetecilerin depremle ilgili sorunlarını yanıtladı. Deprem sonrası İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen başta olmak üzere kontrollerin yapılarak uçuşların gerçekleştirildiğini söyledi.

"Köprülerimizde olumsuzluk yok"

Bakan Uraloğlu şunları söyledi:

"Karayollarına geldiğimiz zaman İstanbul'un 5 ana geçişi var. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Marmaray, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprülerimizde herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımızı ifade etmek isterim. Osmangazi ve Çanakkale köprülerinde de deprem hissedildi. İstanbul’un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu gibi yollarımızda hiçbir problem oluşmamıştır.

"Çamlıca Kulesi etkilendi"

Çamlıca Kulesi ciddi bir şekilde etkilendi. Oradaki ziyaretçilerimizi tedbir amaçlı boşalttık. Ama yapısal bir problem olmadığını söylemek isterim.

Demiryollarında, metrolarda ve Marmaray'da sarı alarma geçtik. Sarı alarm düşük hızda seyredilmesiydi. Bunları da gün içerisinde takip ettik.

Web ve internet tabanlı uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı

İletişim noktasında tabi insanların ilk andaki gerek kendi durumlarını gerekse yakınlarından haber almak amacıyla ciddi bir yüklenme olmuştur. Bu yüklenme ile ilgili aslında biz bilgilendirme yapmış olmamıza rağmen normal ses üzerinden yapma yönelimi oldu. Aslında web ve internet tabanlı uygulamalarda hiçbir problem yaşanmadı.

15 dakikalık bölümde aksama oldu

İlk andaki refleksle 15 dakikalık ilk anda aksamalar yaşandı. Biz de tespit ettik. Süreçte BTK ve operatörlerle iletişim halinde olup normale döndürdük. Böyle bir kapasiteyi sadece ses hatları üzerinden yönetebilmek elbette zor. Bu bizim için tecrübe oldu. 3 operatörle İstanbul'da bir araya geliyoruz. Neler yapmalıyız konusunu masaya yatıracağız. Bununla ilgili de önlem alacağız, gereğini de yapacağız."