İTO Başkanı Avdagiç'ten deprem uyarısı: Dönüşüm planları öncelikli olarak ele alınmalı

Takip Et

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, depreme karşı sadece konutların değil, İstanbul'daki işyerleri, fabrikalar ve ticari yapıların da eş zamanlı olarak güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. "Depreme hazırlıklı olmak için her an, her dakika büyük önem taşıyor" dedi.

Avdagiç, İstanbul’un depreme hazırlık sürecinde konutların yanı sıra ticari yapılar, sanayi siteleri ve fabrikaların da dönüşüm planları öncelikli olarak ele alınması gerektiğini söyledi.

“Depreme hazır olmak için her gün, her saat çok kıymetli"

Avdagiç, “Depreme hazır olmak için her gün, her saat çok kıymetli… Mutlaka depremle yaşamayı başarmalıyız. Hem insanımızın canını korumak hem üretim faylarımızın kırılmasını önlemek, ancak bu şekilde mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

Devletin tüm kurumlarının teyakkuzda olmasının güven verici olduğunu belirten Avdagiç, belediyelerin halkla dayanışma içinde olmasının da en büyük güçleri olduğunu vurguladı.

İstanbul’un yeniden inşa ve dönüşüm sürecinin hızlandırılması gerektiğini belirten Avdagiç, “Ekonomimizin kalbi olan İstanbul’un dönüşümünde işyerlerimizi de dikkate almalıyız” dedi.

Konutlar için yürütülen analiz ve güçlendirme çalışmalarının ticari binalara, küçük sanayi sitelerine, iş merkezlerine, organize sanayi bölgelerindeki ve dışındaki fabrikalara, otellere ve özel hastanelere de eşzamanlı şekilde yayılması gerektiğini belirten Avdagiç, “Devletimizin desteğiyle, risk tespiti ve modern teknolojileri kullanarak bu yapılarda güçlendirme çalışmalarını bir an evvel hayata geçirmeliyiz” dedi.

Avdagiç, sözlerini şöyle tamamladı:

“16 milyon İstanbullunun canını korumayı birinci kanadımız, Türkiye’nin üretim üssü İstanbul’daki işyerlerini, fabrikaları depremlere dayanıklı hale getirmeyi de ikinci kanadımız olarak görüp, eş zamanlı planlar üretip uygulamalıyız. Depremde yaralananlara ve zarar görenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”