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Hastane görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anında bebekleri bırakmadılar

İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem hastaneler başta olmak üzere yoğunluğun yaşandığı binalar tahliye edildi. Hastalar ve sağlık çalışanları dışarı çıkarılırken bebek yoğun bakım servislerinde çalışanlar ise bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmadı. O anların kamera görüntüler ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Hastane görüntüleri ortaya çıktı! Deprem anında bebekleri bırakmadılar
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İstanbul'da yaşanan 6.2'lik deprem büyük korku ve paniğe neden oldu. Vatandaşlar şiddetli deprem sonrası kendini sokaklara atarken yoğunluğun yaşandığı binalar da tahliye edildi. 

Bazı hastaneler tahliye edildi

Depreme hastanelerde yakalananlar kendini bina dışına atarken, bazı hastanelerde de vatandaşlar tahliye edildi. 

Kritik ünitelerde sağlık çalışanları ise görev yerini terketmedi. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. 

Bebek bakım ünitesinde deprem anında yaşananlar

İstanbul'da meydana gelen deprem esnasında tedavi gören bebeklerin yanından bir an olsun ayrılmayan sağlık çalışanları kameralara yansıdı. 

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