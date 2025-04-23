Deprem anında metrobüs beşik gibi sallandı! Yolcular yolda yakalandı
İstanbul'daki deprem anı metrobüs istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Bazı yolcular metrobüsten indi, bazıları da ayakta durmakta zorlandı.
İstanbul'da meydana gelen depremler sırasında Avcılar'daki metrobüs istasyonunda yaşanan endişeli anlar, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Metrobüs beşik gibi sallandı
Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sırasında yolcularının yaşadığı endişeli anlar, Avcılar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Tesisler İstasyonu'ndaki güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Yolcular ayakta durmakta zorlandı
Görüntülere göre, metrobüs istasyona yanaşıp kapılar açıldığı sırada sarsıntı meydana gelirken, bazı yolcular metrobüsten indi, bazıları da ayakta durmakta zorlandı. Deprem sırasında metrobüs de sallandı.