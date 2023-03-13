Bakan Yanık: 6284'ün tartışmaya açılması dahi kabul edilemez

Cumhur İttifakı ile seçim ittifakı konusunda görüşme yapan Yeniden Refah Partisi yöneticilerinin 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ile ilgili açıklamalar tartışma yarattı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Cumhur İttifakı'na dahil olmaları için şart koştukları ilgili kanunun kaldırılması talebini AK Parti tarafından kabul edildiğini iddia etti.

Açıklama sonrasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Muhafazakâr genç kadınlara seslenmek istiyorum. Biz baskıcı olan her şeyden arındık, demokratikleştik. Onlar en baskıcı olanı yanlarına çektiler. Kadına şiddetin önlenmesi kanununa savaş açanı ittifak ortağı yaptılar. Kazanım ve özgürlüklerinizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı paylaşımda:

“6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.” ifadelerini kullandı.

Paylaşımında Kılıçdaroğlu'na da tepki gösteren Yanık, "Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK PARTİ’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık.

Kimsenin, hele sn Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları sn Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır." dedi.