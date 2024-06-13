Bakan Yerlikaya, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
Bakan Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi. Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldiği değerlendirme toplantısında konuştu.
Yerlikaya, "2023 yılında FETÖ'ye yönelik 5 bin 543 operasyon yapıldı. Söz konusu operasyonlarda bin 595 kişi tutuklandı." dedi.
Yerlikaya, son 1 yılda 585 organize suç örgütünün çökertildiğini, 106 milyar lira değerinde mal varlığına el konulduğunu bildirdi.
Yerlikaya, "Kırmızı bülten ve difüzyonla aranan 497 şüpheli yakalandı." diye konuştu.
Yerlikaya, "Uyuşturucu ile mücadelede son 1 yılda 44 bin 937 operasyon düzenlendi. Toplam 128 ton uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi.
Yerlikaya, "Son 1 yılda asayiş operasyonlarında 198 bin 918 kişi yakalandı." açıklaması yaptı.
"1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik 31 bin 994 operasyon düzenlendi." diyen Yerlikaya, "Son 1 yılda 49 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi." ifadesini kullandı.
Yerlikaya, "Düzensiz göçmenle mücadelede 7 bin 599 operasyon yapıldı, 4 bin 493 göçmen kaçakçısı yakalandı." dedi.
Yerlikaya, son 1 yılda 103 bin 45 Suriyelinin gönüllü şekilde ülkesine döndüğünü, 2016-2024 arasında dönüş yapanların sayısının toplam 658 bin 463 olduğunu açıkladı.