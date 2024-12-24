Bakan Yerlikaya açıkladı! Türkiye'den kaç Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Suriye’de büyük bir insani trajedi yaşandı. 2011 yılından bu yana göç politikamız her zaman insani ve vicdani bir yaklaşıma dayanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi o gün olduğu gibi bugün de “Zalimin karşısında, mazlumun yanında yer aldık. Tarih boyunca hep doğruların yanında durduk." dedi. Bakan Yerlikaya, "Göçmen karşıtlığını, yabancı düşmanlığını dilde öyle aşırı kullananlar oldu ki anlamak mümkün değil. Suriyeli muhalifler inandığı değerler adına, toprak bütünlüğünden yana olanların kazanması sevinçle karşılandı." ifadelerini kullandı.

Sednaya'da hassas arama çalışmaları sonuç vermedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sednaya'dan gelen talepler üzerine yapılan çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya, bölgeden çalışmaların yetersiz olduğu yönünde bir talep geldiğini belirterek, “Sednaya’ya 43 araç ve 4 arama köpeği ile ekiplerimizi gönderdik. Çalışmalar 4 gün sürdü ve ekiplerimiz, yerleşke içerisinde güvenli alanda titiz aramalar gerçekleştirdi. Ancak herhangi bir toplu mezar ya da kayıp bir kişiye rastlanmadı” dedi. Bakan Yerlikaya, bu durumun insanlık adına büyük bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

"Türkiye'de 4 milyon 164 bin 472 yabancı sayısı var"

Bakan Yerlikaya, "Türkiye'de toplam 4 milyon 164 bin 472 yasal kalış hakkı olan yabancı sayısı var. Bu göçmenlerden 2 milyon 920 bini Suriyeli. Suriyeli sayısı oransal olarak en fazla Kilis'te. İstanbul'da oran yüzde 3.

Biz onlarla ilgili yaptığımız temel uyumla ilgili en önemlisi eğitimdi. Bizdeki Suriyelilerden 819 bini Suriyeli öğrenci. Okullaşma oranı 76.5. 60.750 Suriyeli şu an öğrenim görüyor. Yeni geçici hükümet kurulma çalışması içinde. Bazılarının Türkiye'deki mezunlardan olması sevindirici." dedi

Türkiye'den kaç Suriyeli ülkesine döndü?

2017'den 8 Aralık'a kadarki dönüşlerde 763 bin 443 gönüllü olarak döndü. 8'inde Suriye'nin özgürleşmesinden sonra 15 gün içinde giden sayısı 25 bini geçti.

"Esad kaçarken kasayı da götürmüş"

Esed kendisi kaçarken ülkenin kasadaki bütün parasını da götürmüş ve memurlar maaşını bile alamıyor. Suriye'de herkesi kucaklayan, onlarla bir beraber olan hükümeti destekleyerek huzur ikliminin olduğu, kendisine ve komşularına zarar vermeyen Suriye konusunda tavsiyelerimizi göstereceğiz.