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Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Tekirdağ merkezli 14 ilde 'Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım' adıyla paravan şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda 28 şüpheli yakalandı."

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu! 14 ilde operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli 14 ilde düzenlenen operasyonlarda, "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adı altında kurulan paravan şirketlerle dolandırıcılık yapan organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 28 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"Tekirdağ merkezli 14 ilde "Danışmanlık, Teknoloji, Yatırım" adıyla Paravan Şirket kurarak, vatandaşlarımızı dolandıran organize suç örgütüne yönelik geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda; 28 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 22'si tutuklandı 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

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Saray Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Tekirdağ, İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Şırnak, Samsun, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Manisa ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

◼️ Sosyal medya platformlarından, dünya borsaları ve kripto piyasalarında yatırım yapma ve yüksek kar elde etme vaadinde bulundukları,

◼️ İkna ettikleri vatandaşlarımızı, kurdukları sahte web siteleri ve sahte mobil aplikasyonlara üye yaptıkları ve

◼️ Mağdur ettikleri vatandaşlarımızın paralarını, örgütün kurduğu 7 ayrı paravan şirketin banka hesaplarına yatırdıkları ve toplanan paraları kripto borsa hesaplarına aktardıkları tespit edildi."

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