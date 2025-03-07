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DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, 10 Mart'ta EMEP ve CHP, 12 Mart'ta ise TİP'le görüşecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin siyasi partileri ziyaret programı belli oldu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı çağrıya dair siyasi partilerle görüşecek. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart saat 10.00'da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis'te görüşecek. Aynı gün saat 13.00'de CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.

12 Mart'ta TİP ile görüşecek

DEM Parti, 12 Mart'ta saat 11.00'de ise Meclis'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek. Eş Genel Başkanlar, sonraki günlerde diğer partilerle bir araya gelecek. Söz konusu görüşmelerin tarihlerinin ise önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.

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