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Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik düzenlenen denetimlerde 6’sı yabancı uyruklu 32 göçmen kaçakçısının ve 572 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 32 göçmen kaçakçısı ve 572 düzensiz göçmen yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre ülke genelinde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçe yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler 27 bin 108 personel, 8 bin 640 ekip ile 5 bin 673 noktada gerçekleştirildi. 4 bin 329 metruk bina, 8 bin 64 umuma açık yer, 446 terminal ve 5 bin 551 diğer yerler olmak üzere toplam 18 bin 390 yer kontrol edildi.

Denetimler sonucu 6’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 32 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 394 bin 537 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı uygulamalarda 572 düzensiz göçmen yakalandı. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Bakan Yerlikaya Türkiye’nin düzensiz göç çalışmalarında örnek olduğunu belirttiği paylaşımında, "Türkiye; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır" ifadelerine yer verdi.

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