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Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 organize suç örgütü çökertildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 farklı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında 7 örgüt liderinin de bulunduğu 142 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Bakan Yerlikaya duyurdu: 9 organize suç örgütü çökertildi!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19-27 Mart tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarla 9 ayrı organize suç örgütünün etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlarda 7 çete liderinin de gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"19-27 Mart 2025 tarihleri arasında Emniyetimiz ve Jandarmamız tarafından 9 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi.

Jandarmamız tarafından;

Kahramanmaraş’ta H.Ö.’nün, Adana’da B.P.’nin, Sakarya’da B.İ.’nin,
Balıkesir’de K.C.Ş.’nin ve Antalya’da M.K.’nin, Emniyetimiz tarafından;

İstanbul’da B.G.’nin (yurt dışında tutuklu), Mersin’de M.K.’nin (yurt dışı firar), Kütahya’da Ç.M.’nin ve Balıkesir’de Y.U.’nun elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda; Ç.M., Y.U., H.Ö., K.C.Ş., B.P., B.İ. ve M.K. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 142 şüpheli yakalandı.

86 kişi tutuklandı

Şüphelilerden; 86’sı Tutuklandı. 19’u hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlıkları KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Mersin, Kütahya, Balıkesir(2), Adana, Sakarya, Antalya ve Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde imal ve ticareti, 6136 sayılı kanuna muhalefet, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla tehdit, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, silah ve mühimmat kaçakçılığı, mala zarar verme ve tefecilik suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

18 adet ruhsatsız tabanca,

21 adet ruhsatsız av tüfeği,

1 adet AK-47 uzun namlulu silah,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve

2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum.

Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemizin her aşamasında, suçluların yakalanması ve adalete teslim edilmesi için operasyonlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz."

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