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Almanya’da sanayi üretimi şubatta beklentiden fazla geriledi

Almanya’da sanayi üretimi şubat ayında yüzde 1,3 düştü. Beklentilerin üzerindeki bu daralma, özellikle inşaat, gıda ve enerji sektörlerindeki zayıflamadan kaynaklandı. Yıllık bazda üretim yüzde 4 geriledi.

Haber Merkezi
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Almanya’da sanayi üretimi şubatta beklentiden fazla geriledi
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Federal İstatistik Ofisi (Destatis) yaptığı açıklamada, Almanya'nın sanayi üretiminin şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 ile beklenenden fazla düştüğünü söyledi.

Analistler yüzde 0,8'lik bir düşüş öngörmüşlerdi.

Üç aydan üç aya daha az değişkenlik gösteren karşılaştırma, Aralık 2024'ten Şubat 2025'e kadar olan dönemde üretimin önceki üç aya göre yüzde 0,1 daha yüksek olduğunu gösterdi.

Şubat 2024 ile karşılaştırıldığında, takvim etkilerinin düzeltilmesinden sonra Şubat 2025'te üretim yüzde 4,0 daha düşük oldu.

Şubat 2025'te üretimde görülen olumsuz gelişme temel olarak inşaat sektöründe görülen düşüşten kaynaklandı. İnşaat üretimi mevsim ve takvim etkisinden arındırıldıktan sonra bir önceki aya göre yüzde 3,2 düştü.

Gıda sanayi üretiminde yüzde -5,3 ve enerji üretiminde yüzde -3,3 olarak gözlenen düşüş de genel performans üzerinde olumsuz bir etki yaptı.

Buna karşın, elektrikli teçhizat imalatında üretim yüzde 3,3 oranında artış sağlandı.

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