Bakan Yerlikaya: Kahraman ordumuza hakaret eden şahıs yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Türk ordusuna, askerine hakaret eden şahsın yakalandığını açıkladı.

Sosyal medyadaki paylaşımında, "Gereği yapıldı" ifadesini kullanan Yerlikaya şunları kaydetti:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası, sosyal medya platformu Twitter'da (X) kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüzce yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."