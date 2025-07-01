Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama: Saha taramalarına başlanmıştır

AFAD'a göre saat 11:47'de merkez üssü Bursa - Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

Deprem nedeniyle Bursa'daki bazı vatandaşların binalardan dışarı çıktığı görüldü.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirtti.

Yerlikaya, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Bursa Gemlik’te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 1, 2025

Sağlık Bakanı: Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.