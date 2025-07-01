  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama: Saha taramalarına başlanmıştır
Takip Et

Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama: Saha taramalarına başlanmıştır

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa’nın Gemlik ilçesinde peş peşe meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Tüm ekipler saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yerlikaya’dan Bursa’daki depremlere ilişkin açıklama: Saha taramalarına başlanmıştır
Takip Et

AFAD'a göre saat 11:47'de merkez üssü Bursa - Gemlik olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Yalova'da da hissedildi. Saat 12:57'de aynı bölgede bir deprem daha meydana geldi. AFAD'a göre 70 dakika sonra gelen depremin büyüklüğü 4.2 olarak ölçüldü.

AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildiAFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildiGündem

Deprem nedeniyle Bursa'daki bazı vatandaşların binalardan dışarı çıktığı görüldü.

"Olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin saha taramalarına başladığını belirtti.

Yerlikaya, “An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı: Herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, deprem sonrası Bakanlık birimlerine bildirilen herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını ifade etti.

 

Bursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısıBursa'da 2 deprem oldu, İstanbul da sallandı! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan aktif fay uyarısıGündem
Bursa'da art arda depremler! Prof. Dr. Ercan açıkladı: Büyük Marmara depreminin habercisi mi?Bursa'da art arda depremler! Prof. Dr. Ercan açıkladı: Büyük Marmara depreminin habercisi mi?Gündem

 

Gündem
Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman? AK Parti'den açıklama geldi
Erdoğan-DEM Parti görüşmesi ne zaman? AK Parti'den açıklama geldi
Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
AFAD büyüklüğünü açıkladı: İstanbul ve Bursa'da 70 dakika arayla bir deprem daha hissedildi
Bursa'da peş peşe deprem: İstanbul'da da hissedildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma: Oyuncu Yücel Erten de gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma | Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık
Cemil Tugay iddiaları yalanladı: Suç duyurusunda bulunmadık
Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi
Sarıyer'de denizde kaybolan Serhat Yağız'dan da acı haber geldi