Bakan Yumaklı duyurdu: Altı bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu
Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır" dedi.
Son günlerde ülkemizde yaşanan orman yangınlarına karşı, #OrmanınKahramanları’nın gece gündüz demeden yürüttüğü etkin mücadele sonucunda;— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 2, 2025
📍 İzmir Seferihisar
📍 İzmir Menderes
📍 Manisa Akhisar
📍 Manisa Kula
📍 Manisa Saruhanlı
📍 Bilecik Vezirhan’daki yangınlar TAMAMEN…