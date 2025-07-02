Bakan Yumaklı duyurdu: Altı bölgede yangınlar tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok farklı noktasında günlerdir devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir Seferihisar, İzmir Menderes, Manisa Akhisar, Manisa Kula, Manisa Saruhanlı ve Bilecik Vezirhan'daki yangınlar tamamen kontrol altına alınmıştır. Hatay Antakya, Manisa Ahmetli'de ise büyük oranda kontrol sağlanmıştır" dedi.