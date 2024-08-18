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Bakan Yumaklı: Yangınların 241'i kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülke genelindeki yangınlarla ilgili yaptı açıklamalarda "Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildi, bunlardan 241'i kontrol altına alındı" dedi.

AA
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Bakan Yumaklı: Yangınların 241'i kontrol altına alındı
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Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını dile getiren Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin birçok bölgesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu aktardı. Perşembe günü sabahtan bu saate kadar 247 yangına müdahale edildiğine dikkat çeken Yumaklı, bunlardan 241'inin kontrol altına alındığını söyledi. 

Kontrol altına henüz alınamayan 6 bölgedeki yangınlarla ilgili detay vermeyen Yumaklı, şu an için endişe edecek seviyede bir orman yangının bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Salihli ve Gölmarmara (Manisa), Mudanya (Bursa), Datça, Yatağan ve Ula'da (Muğla) yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil.

Yatağan’daki yangında 2, Datça’daki yangında 1 gözaltı

Muğla’nın Yatağan ve Datça ilçelerinde meydana gelen yangınlarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Yatağan’da meydana gelen orman yangını ile ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, Yava Mahallesi’nde yangının başladığı bölgede arı kovanları olduğunu belirledi.

İncelemelerini derinleştiren ekipler, yangının arıcıların arıların saldırganlaşmasını önlemek için kullandığı körükte yakılan ateşten çıktığını belirledi. Bunun üzerine bölgedeki arı kovanlarının sahibi olan M.Ş. (78) ve oğlu İ.Ş. (37) gözaltına alındı.

Öte yandan Datça’daki orman yangını ile ilgili de çalışma yapan jandarma ekipleri, bölgede kasten yangın çıkardığı değerlendiren bir şahsa ‘dur’ ihtarında bulundu. Durmayıp dağlık araziye doğru kaçan şahsın peşine düşen ekipler, yabancı uyruklu 1 şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Orman yangınları ile ilgili gözaltına alınan 3 şahsın sorgularının devam ettiği öğrenildi.

Osmaniye'deki yangın söndürüldü

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Kadirli ilçesine bağlı Bağdaş Yaylası Demircik Bucağı gölet yakınlarında saat 17.45 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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