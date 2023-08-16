Bakan'dan açıklama: Süresiz nafaka kalkacak mı?

Ak Parti'den nafaka yasında değişiklik sinyali.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir televizyon programında süresiz nafakayla ilgili, “1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız” dedi.

Yeni tasarıda neler olacak?

Tunç, yeni tasarının ayrıntılarından da şu şekilde bahsetti:

"Medeni kanunumuzda nafaka süresiz hale getirildi. 1 gün evli kalıp onlarca yıl nafaka ödeyen kişiler var. Ancak kadınları da mağdur etmeyecek bir güvenceyi sağlamamız gerekiyor. Bu dengeleri gözeterek bir tasarı hazırlayacağız. Bu düzenleme Meclis’in yeni döneminde gündeme gelecek. 2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, yaklaşık 20 yıldır uygulanıyor."