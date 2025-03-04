Bakanlıktan İSKİ'ye 2 milyon 674 bin lira ceza: Denize atık su deşarj edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği denetimlerde İstanbul'daki Üsküdar Kuleli Askeri Lisesi önünden denize atık su deşarj edildiği belirlendi.

Aynı noktada ikinci kez kirlilik nedeniyle ceza uygulandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi;

"Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) olan Marmara Denizi’nin dip noktasına dökülen atık suyun kahverengi olduğu ve köpüklendiği görüldü. Atık su numunesinin analizi sonucu ‘askıda katı madde’, ‘biyokimyasal oksijen ihtiyacı’ ve ‘toplam azot parametrelerinin’ sınır değerleri aştığı tespit edildi. Aynı ihlalin 2. kez gerçekleşmesi nedeniyle Çevre Kanunu gereği 2 katı yaptırım uygulanarak 2 milyon 674 bin 708 TL idari ceza kesildi."

Aynı noktaya daha önce de ceza kesildi

Bakanlık ekipleri 12 Ocak’ta da aynı noktada ihbar üzerine yaptıkları denetimde içinde kanalizasyon ve gıda atıkları bulunan atık su deşarjıyla ilgili İSKİ’ye “2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 8. maddesine” istinaden 1 milyon 337 bin 354 TL idari ceza uygulamıştı.