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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını
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Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgede çalışmalar devam ediyor

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 120 personelle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.

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