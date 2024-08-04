Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde orman yangını çıktı. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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Kireç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri sevk edildi. Alevlere 3 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz ve 120 personelle müdahalede bulunuldu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın bölgesindeki çalışmalar devam ediyor.
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