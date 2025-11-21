  1. Ekonomim
Balıklı Rum Hastanesi'ne operasyon: 7 gözaltı kararı

Balıklı Rum Hastanesi'ni sarsan reçete skandalında 112 milyon TL'lik kamu zararı tespit edildi. 2017–2021 yılları arasında çocuk psikiyatri bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde tam bir “sahte muayene-imza fabrikası” kurulduğu öğrenilirken, Prof. Dr. A.E , tıbbi sekreter N.Ö. ve eczacılar Y.E. ile A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. gözaltına alındı.

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında yapıldığı öne sürülen usulsüz reçete işlemlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kayıt yapılmadan bazı hastaların muayene edilmiş gibi gösterildiği, kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar dahil olmak üzere çok sayıda sahte reçete düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 112 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi. 7 şüpheli hakkında gözaltına kararı verildi.

Başsavcılıktan açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

 "2017-2021 yılları arasında, Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde görevli bir doktorun öncülüğünde, hastane ve kurum Medula sistemine kayıt yapılmadan, kişisel verilerini elde ettikleri hastaları muayene etmiş gibi göstererek bir kısmı kırmızı ve yeşil reçeteli ilaçlar olmak üzere, sahte reçeteler üretilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna fatura edildiği iddiasına ilişkin olarak; Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında Zincirleme Şekilde Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık, Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme ve Ele Geçirme suçlarından Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., Ecz. Y.E., Ecz. A.H., Ecz. çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K., ve E.Ç. isimli şahıslar hakkında 21.11.2025 tarihinde arama, yakalama ve gözaltı talimatları verilmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun provizyon vermediği hastalara, özel klinikte takip edip hastaneye hiç gitmemiş olan hastalara, on günlük kontrol, muayene tarihi geçen hastalara ya da hastanede başkaca branşlarda kaydı bulunan ancak kendi branşı olan çocuk psikiyatri bölümünde hiç kaydı olmayan hastalara usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete düzenlenmesi ve ilaçların usulsüz yöntemlerle temin edilmesi suretiyle tanzim edilen reçetelerin fatura edilmesi neticesinde Sosyal Güvenlik Kurumunun suç tarihi itibarıyla 112 milyon TL zarara uğratıldığı belirlenmiştir. Ayrıca temin edilen ilaçların bir kısmının kimliği belirsiz yabancı uyruklu şahıslara satılarak maddi menfaat temin edildiği anlaşılmıştır"

