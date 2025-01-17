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Başsavcılık, Akın Gürlek'in adliyeye gittiğini ifade eden haberlere ilişkin soruşturma başlattı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye gelerek soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönünde çıkan haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.

AA
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Başsavcılık, Akın Gürlek'in adliyeye gittiğini ifade eden haberlere ilişkin soruşturma başlattı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı" yönündeki haberlere yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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