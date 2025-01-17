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CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki: Asla boyun eğmeyeceğiz

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
ANKA
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CHP Grup Başkanvekili Başarır'dan Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına tepki: Asla boyun eğmeyeceğiz
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Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat’ın, somut hiçbir delile dayanmayan bir kararla tutuklanması, halkın iradesine vurulmuş açık bir darbedir! Adaletin siyasetin maşası haline getirildiği bu karar, Saray düzenini sürdürme ve milyonları yoksulluğa mahkum edilmesini örtme çabasıdır! Seçilmiş başkanımıza kelepçe vuranlar bilsin ki; bu hukuksuzluğa asla boyun eğmeyeceğiz! Bu karanlıktan ülkemizi mutlaka çıkaracağız! Ya hep beraber, ya hiçbirimiz." 

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