Baş'tan Bakan Tekin'e: Öğretmenler de öğrenciler de seni istemiyor!

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e "Erdoğan’dan başka sevenin yok, memlekete zerre faydan yok, öğretmenler de öğrenciler de seni istemiyor, hala o koltukta oturuyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e okullarda yaşanan beslenme sorunu ve MESEM’lerde yaşanan ölümler üzerinden tepki gösterdi. Baş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "Bugün polislerini, sıra arkadaşlarını kaybeden gençlerin üzerine salınca rahata mı erdin? Tarikatlara ve sermayeye teslim ettiğin okullarda çocuklar açlıktan bayılıyor, onlara 1 öğün yemek vermiyorsun. MESEM’lerde patronlara emanet ettiğin çocuklar ölüyor, hala çıkıp utanmadan bu ucube sistemi övüyorsun, milletin damarına basıyorsun. Erdoğan’dan başka sevenin yok, memlekete zerre faydan yok, öğretmenler de öğrenciler de seni istemiyor, hala o koltukta oturuyorsun. Yusuf Tekin sen Saray Rejimi’nin örnek bakanısın." ifadelerini kullandu.

