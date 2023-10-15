Batı Karadeniz'de sağanak beklentisi

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.