Bayraktar: Ateşkes olmadan konuşmak mümkün değil

Katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Bayraktar, İsrail ile Türkiye arasında yürütülen enerji projelerinin devam edip etmediği sorusuna, “Böyle bir atmosferde bu kadar büyük bir vahşetin insanlık dramının yaşandığı ortamda herhangi bir projeden konuşmak, insanlığa, insanlığımıza oradaki kardeşlerimize karşı saygısızlık olur diye düşünüyorum. Bizim bu saatten sonra konuşacağımız tek şey, acaba Gazze’nin elektrik, su, gıda ihtiyacını nasıl giderebiliriz bu olabilir. Tek proje bu olur.” yanıtını verdi.

İsrail açıklarında üretilen doğalgazın Türkiye üzerinden taşınmasına yönelik olarak bir soruya da “bu Akdeniz projelerine hiç girmeyelim” diyerek, konunun mevcut gündem dışında kaldığını belirtti.

Bayraktar, İsrail ve Gazze’deki çatışmalardan önce, İsrail’li yetkililerle, kişisel olarak da dahil olduğu çeşitli süreçlerde Gazze’nin elektrik ve su sorununun giderilmesi için çeşitli projeler üzerinde görüşmeler yaptıklarını hatırlattı. Bayraktar, Gazze’ye yönelik geçmişteki bu projelerin uygulanamadığının altını çizdi.

“Jenaratörler sınırda bekliyor”

Türkiye’nin mevcut çatışma ortamında Gazze’ye gönderdikleri jeneratörlerin Refah Sınır Kapısında bekletildiğini açıklayarak şunları kaydetti:

“Sadece 3 hafta önce BM Genel Kurulu marjında Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrail Başbakanı ile görüşmesi oldu. Sonraki süreçte benim İsrail’e gitmem gündemdeydi. Fakat orada yaşanan büyük vahşet ve zulümden sonra şu anda konuşabileceğimiz tek proje, tekrar biz Gazze’nin elektriğini nasıl ayağa kaldırabiliriz. Jeneratörler gönderdik Refah kapısında bekliyor. Power Ship dediğimiz gemi yüzer santral, mobil santrallerle oraya nasıl katkıda bulunabiliriz. O insanları tekrar normal hayatlarına döndürebiliriz. Herhangi bir ateşkes olmadan hiçbir şeyi konuşmak mümkün değil. Dilerseniz bu Akdeniz projelerine hiç girmeyelim.”