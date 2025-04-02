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Bayramın 4 günlük trafik bilançosu: 34 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 784 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bayramın 4 günlük trafik bilançosunu açıkladı. Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 647 trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Bayramın 4 günlük trafik bilançosu: 34 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 784 yaralı
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ANKARA(EKONOMİ)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 4. Gününde meydana gelen 647 trafik kazasında 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1165 kişinin yaralandığını bildirdi.


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, ilk 4 günde hayatını kaybedenlerin sayısının 34, yararı sayısının ise 4 bin 784 olduğunu açcıkladı.


Yerlikaya, 4. Gün trafik ekipleri tarafından 495 bin 753 aracın denetlendiğini, 21 bin 178 araca hız ve radar işlemi yapıldığını, 51 bin 120 araca ise diğer işlemlerin yapıldığı bilgisini verdi.

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