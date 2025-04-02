SGK duyurdu! Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih verdi.

SGK'dan yapılan açıklamada, emeklilerin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerinim 3 Nisan 2025 tarihinde ödeneceği duyuruldu.

Emeklilerimizin ve hak sahiplerimizin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerini 3 Nisan 2025 tarihinde ödemeye başlıyoruz. pic.twitter.com/7PFEkHEjzq — SGK (@sgksosyalmedya) April 2, 2025

TBMM görüşmeleri sekteye uğramıştı

Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma nedeniyle TBMM'de görüşmesi yapılan Torba Yasa görüşmeleri sekteye uğramıştı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyesinin artışı bayrama yetiştirilememişti.

Emekliye 1000 TL'lik fark yatırılacak

Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin TL üzerinden yatıran SGK, 1000 TL'lik farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.

Açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.