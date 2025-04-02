  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. SGK duyurdu! Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Takip Et

SGK duyurdu! Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarihi duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada emeklilerin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerinim 3 Nisan 2025 tarihinde ödeneceği paylaşıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SGK duyurdu! Emekli ikramiyelerinde fark ödeme tarihi belli oldu
Takip Et

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli ikramiyesi fark ödemeleri için tarih verdi. 

SGK'dan yapılan açıklamada, emeklilerin ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesinin fark ödemelerinim 3 Nisan 2025 tarihinde ödeneceği duyuruldu. 

TBMM görüşmeleri sekteye uğramıştı

Ekrem İmamoğlu'na başlatılan soruşturma nedeniyle TBMM'de görüşmesi yapılan Torba Yasa görüşmeleri sekteye uğramıştı. Bu nedenle emeklinin bayram ikramiyesinin artışı bayrama yetiştirilememişti.

Emekliye 1000 TL'lik fark yatırılacak

Geçtiğimiz hafta bayram ikramiyesi ödemelerini 3 bin TL üzerinden yatıran SGK, 1000 TL'lik farkın Resmi Gazete kararının ardından yatırılacağını açıklamıştı.

Açıklamada, "Bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine yönelik TBMM'de devam eden kanun çalışmalarının yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanması akabinde, en kısa sürede fark tutarlarının ödemesi de gerçekleştirilecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de emekli bayram ikramiyesi 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltildi.

Beyaz eşya satışları sert düştüBeyaz eşya satışları sert düştüSektör Haberleri
Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak?Bayram ikramiyesi 4 bin TL oldu, zam Resmi Gazete'de: Emeklinin 1.000 TL'lik farkı ne zaman yatacak?Ekonomi

 

Ekonomi
Tekstilde kriz derinleşiyor: Türkiye numune ülkesi oldu, kazanan ise Mısır!
Tekstilde kriz derinleşiyor: Türkiye numune ülkesi oldu, kazanan ise Mısır!
İstanbul'da martta fiyatı en çok artan ürünler belli oldu!
İstanbul'da martta fiyatı en çok artan ürünler belli oldu!
DİŞSİAD 63 firma ile Almanya’ya çıkarma yaptı
DİŞSİAD 63 firma ile Almanya’ya çıkarma yaptı
6 yıl sonra ilk: Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu yeniden başlıyor
Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu yeniden başlıyor
Kamuya 3 bin 249 personel alımı yapılacak: İşte kurum ve kadrolar...
Kamuya 3 bin 249 personel alımı yapılacak: İşte kurum ve kadrolar...
TEPAV hesapladı: Gıda enflasyonunda artış aylık bazda yavaşlıyor
TEPAV hesapladı: Gıda enflasyonunda artış aylık bazda yavaşlıyor